Nothing Phone (3a) Pro возглавил топ-6 «народных» смартфонов

Издание Tom's Guide опубликовало свежий рейтинг лучших смартфонов с оптимальным соотношением цены и характеристик.

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Первое место занял Nothing Phone (3a) Pro — по мнению экспертов, это один из самых сбалансированных аппаратов на рынке. Он предлагает яркий экран, длительное время работы, оригинальный дизайн и отличную тройную камеру, полностью оправдывая свою цену.

Второе место занял Google Pixel 8a. Это один из немногих смартфонов в сегменте, предлагающий продвинутые ИИ-функции, чистый Android и сильную камеру.

На третьей позиции — базовая версия Nothing Phone (3a), которая унаследовала дизайн, производительность и автономность от Pro-версии, но получила более простую камеру.

Также в рейтинг вошли Moto G (2025) — лучший смартфон до $200 с емкой батареей, Galaxy A35 от Samsung — сбалансированный аппарат с поддержкой ИИ и обновлений, а также Moto G Power (2025), выделяющийся рекордной автономностью.