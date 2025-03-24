Китай отправит в космос уникальных червей

На космической станции «Тяньгун» появятся новые живые организмы — планарии, которые примут участие в научных экспериментах, сообщили Центральному телевидению Китая в Центре инженерии и прикладных космических технологий Китайской академии наук.

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Планарии — это плоские черви, обладающие удивительной способностью к регенерации. Их эволюционная история насчитывает более 520 миллионов лет, и они широко используются в биологических исследованиях в качестве подопытных организмов. Регенеративные способности планарий поразительны: если их разрезать на две части, каждая из них может восстановить новые мышцы, кожу, кишечник и даже целый мозг. Более того, этот процесс может повторяться бесконечно.

Изучение планарий имеет большое значение для понимания процесса старения человеческих клеток и поиска способов его замедления. В исследованиях на китайской космической станции будет использоваться «модуль для культивирования мелких биологических образцов» в «шкафу для экологических экспериментов», чтобы оценить влияние космической среды на регенерацию планарий, их морфогенез и физиологическое поведение.

Ранее на китайской космической станции уже проводились эксперименты с двумя другими видами животных.

Данио-рерио — небольшая тропическая пресноводная рыбка, чей геном совпадает с человеческим на 70%. Она служит важным модельным организмом для исследований в области биологии, здоровья и окружающей среды. В апреле 2024 года на борту корабля «Шэньчжоу-18» на космическую станцию были доставлены четыре особи данио-рерио и водоросль роголистник для проведения экспериментов в условиях микрогравитации.

Плодовые мушки используются в научных исследованиях уже более ста лет. Насекомых привезли на станцию в ноябре 2024 года на борту грузового корабля «Тяньчжоу-8». Эксперименты с мушками помогут ученым понять, как микрогравитация и слабое магнитное поле влияют на их рост, развитие, двигательные характеристики и биоритмы. Сравнение с условиями на Земле позволит лучше понять влияние космической среды на живые организмы, что станет теоретической основой для будущего покорения Луны, Марса и других небесных тел.