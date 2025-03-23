Глава Open AI призвал учиться использованию ИИ вместо программирования

Глава компании OpenAI Сэм Альтман заявил в интервью изданию Stratechery, что в текущих условиях наиболее перспективным навыком является умение использовать инструменты искусственного интеллекта (ИИ), а не программирование. Об этом сообщает издание Entrepreneur.

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По мнению Альтмана, ИИ демонстрирует значительный прогресс в написании кода, автоматизируя уже более половины этого процесса. Он отметил, что в некоторых компаниях этот показатель, вероятно, уже превышает 50%. Глава OpenAI считает, что освоение инструментов ИИ становится новой версией обучения программированию.

Схожую точку зрения высказывают и другие руководители крупных технологических компаний. Глава Anthropic Дарио Амодей прогнозирует, что уже в течение года ИИ сможет полностью заменить программистов в написании кода. Глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг также сообщал о разработке в компании нейросетей, способных генерировать значительную часть кода для приложений Meta.

Альтман допустил, что на первом этапе каждый программист сможет значительно повысить свою продуктивность благодаря инструментам ИИ. Однако в долгосрочной перспективе, по его мнению, развитие ИИ может привести к сокращению спроса на программистов, особенно с появлением «агентного кодирования» – систем, способных самостоятельно разрабатывать сложные программные продукты. В то же время, в настоящее время в OpenAI продолжают нанимать программистов, подчеркивая, что пока ИИ в этой сфере недостаточно эффективен.