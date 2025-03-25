Названы лучшие смартфоны до 30 тыс. рублей

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Открывает список iQOO Z9 Turbo, оснащенный чипом Snapdragon 8S Gen 3, экраном с частотой обновления 144 Гц и аккумулятором емкостью 6000 мАч. Ключевым недостатком устройства называют отсутствие поддержки частот Band 7 и Band 20, а также китайской прошивки.

Следом идет Poco F6 с аналогичным процессором, дисплеем с частотой обновления 120 Гц, аккумулятором на 5000 мАч. В отличие от iQOO, он поставляется с международной версией прошивки, но в ней встречается встроенная реклама.

На третьей строчке оказался Realme 13 Pro+, выделяющийся качественными камерами, в том числе перископическим телеобъективом, изогнутым 6,7-дюймовым экраном с частотой 120 Гц и зарядкой на 80 Вт. Также эксперт отметил оригинальный дизайн устройства.

За ним следует iQOO Neo10 с флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3, аккумулятором емкостью 6000 мАч и экраном с частотой 144 Гц. К недостаткам эксперт отнес отсутствие беспроводной зарядки и полноценной защиты от воды.

Топ-5 замыкает Honor 200, предлагающий качественные камеры, но менее производительный процессор по сравнению с конкурентами.

В топ также вошли Poco X6 Pro, Poco X7 Pro и Redmi Note 13 Pro+.