Ученые сообщили о необычном открытии под пирамидами в Гизе

Исследователи Коррадо Маланги из Пизанского университета, Армандо Мэй и Филиппо Бьонди из Университета Стратклайда в Шотландии рассказали, что с помощью современных приборов изучили пирамиды в Гизе и обнаружили под ними «огромный город», пишет Daily Mail.

Ученые пояснили, что использовали радиолокационные импульсы для создания изображений с высоким разрешением глубоко под землей под сооружениями. Они добавили, что точно также гидролокатор используется для картографирования глубин океана.

По их словам, им удалось обнаружить восемь вертикальных сооружений цилиндрической формы, простирающихся более чем на 2100 футов (640 метров) ниже пирамиды, и еще несколько неизвестных сооружений на глубине 4000 футов (1220 метров).

Журналисты заметили, что ряд специалистов раскритиковал доклад итальянцев. Кроме того, их статья не прошла рецензирование независимыми экспертами.

Профессор Лоуренс Коньерс, специалист по радиолокации из Денверского университета, пояснил, что ни один современный прибор не способен проникнуть так глубоко под землю, поэтому говорить о сенсационной находке пока не следует.

Вместе с тем, пояснил ученый, под пирамидами действительно могут быть небольшие сооружения, шахты, камеры, пещеры. Он уточнил, что «майя и другие народы древней Мезоамерики часто строили пирамиды над входами в пещеры, которые имели для них церемониальное значение».

Единственным способом доказать истинность этих открытий были бы «целенаправленные раскопки», констатировал Коньерс.