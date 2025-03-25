iPhone 17 станет первым базовым iPhone, получившим 120 Гц дисплей

Apple впервые может внедрить технологию ProMotion в базовый iPhone.

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По данным Bloomberg, iPhone 17 получит LTPO-дисплей с поддержкой частоты обновления до 120 Гц — такую функцию раньше оставляли только для моделей Pro.

Переход с LTPS-экранов на LTPO позволит не только добавить плавную прокрутку, но и повысить энергоэффективность: экран сможет адаптивно снижать частоту до 10 Гц при просмотре статичных изображений, экономя заряд батареи.

Ранее считалось, что 120 Гц останутся отличием моделей Pro и iPhone 17 Air, который должен стать самым тонким смартфоном Apple. Но теперь аналитики ожидают, что обновление получит вся линейка.

Это может нивелировать разницу между базовыми и старшими версиями, но повысить привлекательность доступных моделей в глазах покупателей.

Релиз iPhone 17 ожидается осенью 2025 года. Подтверждений поддержки ProMotion в модели 17 Air пока нет.