Кадры, на которых осьминог “сидит” верхом на акуле, ошеломили ученых и привели в восторг любителей морских животных. Еще в декабре 2023 года исследователи заметили оранжевого осьминога маори, цепляющегося за спину крупной акулы у берегов Новой Зеландии.

В декабре 2023 года в заливе Хаураки у северного побережья Новой Зеландии исследователи заметили оранжевого осьминога маори, цеплявшегося за спину крупной короткоперистой акулы-мако. В то время исследовательская группа из Университета Окленда исследовала океан в поисках хищных рыб, пишет The Guardian.

Изучающая морскую фауну ученая Рошель Константин сначала не могла понять, что именно она видит, думая, что оранжевое пятно на голове акулы может быть травмой.

“Сначала я подумала: ”Это что, буй? – рассказала Константин New York Times. – Акула запуталась в рыболовных снастях или сильно клюнула?”

Техники установили беспилотник, чтобы рассмотреть акулу поближе. Приблизившись, исследователи увидели щупальца – таким образом, они обнаружили первого в мире “акулопуса”.

Осьминог маори – самый крупный осьминог в Южном полушарии, отмечает The Guardian.

“Вы можете видеть, что голова акулы занимает довольно много места”, – говорит Рошель Константин.

Осьминоги, как правило, обитают на морском дне, которое короткоперые акулы-мако посещают редко, что делает инцидент еще более странным, констатирует The Guardian.

“Через 10 минут мы двинулись дальше, поэтому я не могу рассказать вам, что произошло дальше, – рассказала Рошель Константин в интервью Oceanographic. – Однако осьминога, возможно, ждали незабываемые впечатления, поскольку самый быстрый вид акул в мире может развивать скорость до 50 км в час”.

По ее словам, эта необычная встреча служит еще одним ярким примером того, как много еще неизвестно об океанской и морской флоре и фауне, в том числе о важной и разнообразной роли, которую акулы играют в морской экосистеме.