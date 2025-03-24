Новый смартфон Realme засветился на AliExpress раньше времени

Realme 14T уже засветился на официальной странице на AliExpress раньше времени. Телефон обещает быть интересным: он поддерживает 5G, защищён от воды и пыли по стандарту IP69K и заряжается с мощностью 100 Вт. Выход запланирован на апрель 2025 года.

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Realme 14T получит экран 6,67 дюйма с OLED-панелью и частотой обновления 120 Гц. Работать телефон будет на чипе Dimensity 6300 от MediaTek — он уже показал себя как надёжный вариант для средних устройств. По слухам от инсайдера @ZionsAnvin, характеристики могут немного отличаться от того, что показала страница (5080 мАч с зарядкой 100 Вт): батарея якобы будет на 6000 мАч, но с зарядкой 45 Вт, а камеры — 50 Мп основная и 16 Мп фронтальная.

Размеры телефона — 163,1×75,6×7,9 мм, вес — 196 граммов.