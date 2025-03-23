Чат-бот ChatGPT при проведении «глубокого исследования» об иммиграции в США в 2025 году активно использовал российские источники, пишут обозреватели Александр Слоттен и Юлия Хелен Гюнтер в статье для NRK.

Журналисты отметили, что попросили программу собирать сведения лишь из заслуживающих доверия источников. Сервис представил вполне содержательные ответы на ряд запросов.

Вместе с тем, пояснили авторы статьи, в полученных материалах были многочисленные ссылки на российское государственное информационное агентство ТАСС.

На прямой вопрос о том, пользуется ли чат-бот информацией из этого источника, тот ответил отрицательно.

«ТАСС — российская пропаганда и в качестве источника не годится. Я вижу, что вы считаете, что я ссылался на ТАСС, но на самом деле я этого не делал — ни в самом тексте, ни в ссылках на источники», — ответил ChatGPT.

Эксперты уточнили, что ChatGPT пересказал своими словами информацию, которую «выудил» с сайта ТАСС, и всё выглядело довольно правдоподобно.

«ТАСС — это очевидная пропаганда. Но не потому, что всё, что они пишут, — пропаганда, а потому, что их задача — лить воду на мельницу [президента России Владимира] Путина и продвигать его повестку дня», — разъяснил специальный советник Норвежского института оборонных исследований Эскил Грендал Сивертсен.

Мортен Лангфельдт Дальбак, глава отдела инноваций и технологий сайта проверки фактов Faktisk.no, заметил, что в последнее время у ChatGPT изменились личность и характер, он стал держаться самоувереннее и уже не так приятен в общении, как раньше.

По его мнению, именно эти изменения привели к тому, что статьи ТАСС оказались высоко в поисковой выдаче.

Вместе с тем, заметил исследователь, работать с ИИ можно, как и ранее, но к полученным результатам следует относиться критично, проверять и перепроверять полученную информацию.

Ранее сообщалось, что в феврале 2023 года 17-летняя школьница использовала чат-бот ChatGPT для выполнения задания о норвежских героях. Нейросеть выдала ей в качестве ответа профайл террориста Андерса Брейвика.