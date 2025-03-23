Некоторые акулы-молоты оказались домоседами

Ученые проследили за передвижениями гигантских акул молотов (Sphyrna mokarran) в районе острова Андрос в Багамском архипелаге. Оказалось, что часть акул остается возле восточной части Андроса круглый год, выбирая районы с прохладной водой и обилием добычи. Те акулы, что плывут мимо северной оконечности острова, обычно отправляются дальше — к восточному побережью США. Новые данные позволят эффективнее защищать сокращающуюся популяцию акул-молотов. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Marine Science.

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Гигантские акулы-молоты (Sphyrna mokarran) — одни из самых узнаваемых хищников океана, отличающиеся характерной формой головы. За последние несколько десятилетий глобальная популяция этих акул сократилась более чем на 80% из-за чрезмерного вылова. До сих пор ученые считали, что в поисках пищи и благоприятных условий хищники совершают масштабные миграции и перемещаются на расстояния до трех тысяч километров.

Американские ученые решили выяснить, как гигантские акулы-молоты перемещаются в Багамском архипелаге. Авторы сосредоточились на крупнейшем его острове Андрос. В период с 2020 по 2024 год исследователи поймали 22 акулы, измерили их, определили пол, взяли образцы мышечной ткани и прикрепили к семи особям спутниковые датчики. Затем команда объединила данные о пойманных акулах с записями о 78 случайных наблюдениях хищников за последние шесть лет.

Оказалось, что большая часть акул-молотов остается в водах Андроса круглый год. Они предпочитают восточные районы острова, а особенно — небольшую зону площадью около 400 квадратных километров. Если же некоторые особи плыли на юг или мимо северной оконечности острова, они с гораздо большей вероятностью отправлялись дальше, к восточному побережью США. Вероятно, эти акулы могут быть частью западноатлантической популяции молотоголовых.

Кроме того, ученые обнаружили признаки размножения акул в этом регионе. Два наблюдения указывали на недавнее спаривание, что делает восточные воды Андроса потенциально важной зоной для сохранения вида.

Основу рациона акул-молотов составляют барракуды, скаты и мелкие акулы, но у отдельных особей были свои предпочтения: например, одна из них в 75% случаев питалась исключительно шелковыми акулами (Carcharhinus falciformis).

По словам авторов, обилие добычи и доступ к глубоким водам, которые остаются прохладными в течение летнего сезона, позволяют акулам-молотам обитать на Багамах круглый год.