Ученые предложили замену Wi-Fi

Новая технология передачи данных Li-Fi вместо привычных радиочастот использует световые импульсы от светодиодов, которые мерцают на частоте, невидимой для человеческого глаза. Специальные приемники в устройствах распознают эти сигналы, обеспечивая интернет-соединение. В скором времени они могут заменить привычные Wi-Fi устройства.

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Исследователи из Эдинбургского университета в лаборатории достигли скорости 224 Гбит/с, что теоретически позволяет скачать 18 HD-фильмов за секунду. Эта технология также предлагает повышенную безопасность, так как световые сигналы не проходят сквозь стены, что усложняет несанкционированный доступ к данным. Именно это свойство привлекло внимание банков в Дубае и медицинских учреждений в Норвегии.

Тем не менее у технологии есть серьезные ограничения. Для стабильной работы требуется прямая видимость между передатчиком и приемником, солнечный свет может создавать помехи, а для внедрения технологий необходимо полностью обновить существующую инфраструктуру. Однако Li-Fi активно развивается: ЕС выделил 500 миллионов евро на ее внедрение в «умные города», а в Сингапуре уличные фонари даже передают туристам карты с помощью света.

Эксперты предполагают, что Li-Fi не заменит Wi-Fi полностью, а станет его дополнением. Например, в офисах Wi-Fi может использоваться в закрытых помещениях, а Li-Fi — на открытых пространствах. Компании, такие как Signify, уже работают над гибридными системами, сочетающими освещение и передачу данных.

Согласно прогнозам McKinsey, к 2030 году 30 процентов общественных мест будут использовать Li-Fi, однако массовое внедрение может занять время из-за высокой стоимости. Для обычных пользователей уже доступны USB-адаптеры стоимостью около 100 долларов за штуку, позволяющие экспериментировать с этой технологией дома, передает портал tut-news.

Кроме того, подключение к Wi-Fi может нести опасность для устройства. Бесплатные сети и зарядные устройства общественного пользования способны заразить смартфоны вредоносным ПО, которое похищает логины, пароли, личные данные и платежную информацию.