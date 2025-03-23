ИИ за 2 дня решил задачу, над которой ученые бились 10 лет

Ученые из Имперского колледжа Лондона в течение десяти лет изучали механизмы, благодаря которым один тип супербактерии способен заражать различные виды бактерий. Однако новый инструмент искусственного интеллекта, разработанный Google, сумел справиться с этой задачей всего за два дня. Впечатляющие результаты этой коллаборации интеллекта человека и нейросети были представлены на сервере препринтов bioRxiv.

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В центре внимания исследования стояла проблема устойчивости бактерий к антибиотикам – колоссальная опасность, нависшая над благополучием человечества. По информации, предоставленной Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2019 году не менее 1,27 миллиона жизней унесли инфекции, спровоцированные супербактериями. Ученые задались целью пролить свет на механизмы, посредством которых бактерии обмениваются способностью сопротивляться действию лекарственных препаратов.

Научная группа сосредоточила свои усилия на изучении индуцируемых фагами хромосомных островов, формирующих капсид (cf-PICIs) – вирусных образований, поражающих бактерии. В ходе кропотливой работы исследователи подтвердили свою теорию о том, что эти вирусы способны перенимать «хвосты» у других вирусов, что позволяет им внедрять свой генетический материал в клетки бактерий, как сообщает «Мир Новостей».

Ближе к завершению исследования ученые решили испытать возможности искусственного интеллекта в решении поставленной задачи. Они обратились к инструменту ИИ от Google, который, проанализировав имеющиеся данные, всего за 48 часов пришел к идентичному заключению, на которое у команды ушло целое десятилетие.

Подобный исход событий настолько поразил исследователей, что они обратились к Google с просьбой подтвердить, не имел ли алгоритм преждевременного доступа к их данным. Однако выяснилось, что ИИ самостоятельно, на основе общедоступной информации, сформулировал аналогичную гипотезу.

Тиаго Диас да Коста, преподаватель бактериального патогенеза в Имперском колледже, подчеркнул, что подобные технологические достижения способны значительно ускорить процесс научных открытий, помогая исследователям преодолевать сложные препятствия и находить решения в разы быстрее.