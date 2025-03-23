Общение с ChatGPT усиливает одиночество: учёные

Недавно учёные из OpenAI и Массачусетского технологического института (MIT) провели исследования и обнаружили связь между использованием чат-бота ChatGPT и чувством одиночества. Их выводы показывают, что люди, которые часто общаются с этим искусственным интеллектом, могут становиться более одинокими и меньше времени проводить с реальными людьми.

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В одном из исследований участвовали почти тысяча человек. Их попросили пользоваться ChatGPT хотя бы пять минут в день в течение месяца. Кто-то общался с ботом через текст, а кто-то — голосом. Оказалось, что те, кто проводил с ChatGPT больше времени, чаще чувствовали эмоциональную зависимость от него. Они также реже встречались с друзьями или семьёй. Особенно это касалось людей, которые и в обычной жизни легко привязываются к другим или доверяют технологиям.

Второе исследование OpenAI проанализировало миллионы разговоров с ChatGPT. Учёные заметили, что эмоциональные беседы с ботом — редкость. Но даже такие разговоры могут усиливать одиночество, особенно если человек обсуждает личные темы. Интересно, что голосовой режим ChatGPT с нейтральным тоном меньше влиял на чувства участников.

Исследователи считают важным продолжать изучать, как искусственный интеллект влияет на нашу психику.