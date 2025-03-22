Ученые допустили схлопывание Вселенной в далеком будущем

Международная группа ученых, работающих с прибором для спектроскопического исследования темной энергии (DESI), представила данные, согласно которым темная энергия может ослабевать со временем. Открытие предполагает, что Вселенная в конечном итоге может не только перестать расширяться, но и начать схлопываться. Результаты исследование опубликованы на официальном сайте проекта DESI.

Темная энергия, открытая в 1998 году, составляет около 70% всей энергии Вселенной. Она действует как антигравитация, заставляя Вселенную расширяться с ускорением. До сих пор считалось, что темная энергия постоянна, но новые данные DESI указывают на то, что она могла быть сильнее в прошлом и теперь ослабевает.

Новая партия данных DESI включает измерения более 14 млн галактик и квазаров, охватывающих 11 млрд лет космической истории. Эти данные подтверждают, что темная энергия может быть динамической, а не постоянной, как предполагалось ранее.

По мнению ученых, если темная энергия продолжить ослабевать, это может привести к радикальному сценарию, известному как «Большое сжатие». В нем расширение Вселенной замедляется и обращается вспять. При этом гравитация начинает преобладать, и космос начинает сжиматься, что в конечном итоге приведет к коллапсу всей материи в сингулярность.

Этот сценарий кардинально отличается от текущих представлений, согласно которым Вселенная будет расширяться вечно.

DESI продолжит сбор данных, планируя изучить 40 млн галактик и квазаров. Это повысит точность измерений и поможет подтвердить или опровергнуть текущие выводы. Ученые также будут использовать данные от других космологических экспериментов, таких как наблюдения за сверхновыми, слабым гравитационным линзированием и космическим микроволновым фоном.