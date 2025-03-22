НАСА исключило из состава «Артемиды» женщину и афроамериканца

Руководство НАСА, на фоне указа президента США Дональда Трампа от 21 января 2025 года, внесло изменения в состав участников программы «Артемида». В частности, из списка возможных астронавтов удалили женщину и афроамериканца, пишет The Guardian.

Ранее это было ключевым элементом программы «Артемида», целью которой является высадка людей на Луну в 2027 году, впервые за более чем полвека.

По данным газеты, на днях с сайта НАСА пропал комикс о первой женщине-астронавте на Луне, а из статьи о составе будущей экспедиции исчезли упоминания о гендерной и расовой принадлежности будущих покорителей спутника Земли.

«В соответствии с указом президента мы обновили нашу формулировку. Мы с нетерпением ждем возможности узнать больше о планах администрации Трампа относительно нашего агентства и расширения исследований на Луне и Марсе на благо всех», — пояснил представитель агентства.

Журналисты заметили, что другие ведомства также выполнили указ Трампа, направленных на свертывание программ, разработанных при предыдущей администрации.