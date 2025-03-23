Ученые объяснили таинственные звуки в Марианской впадине

Американские учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) обнаружили, что загадочные звуки, доносящиеся из глубин Марианской впадины, на самом деле являются вполне объяснимыми и не имеют под собой мифических или мистических оснований. Этими звуками оказались крики китов Брайда.

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Звуки, напоминающие шум космических кораблей из «Звёздных войн», были впервые зафиксированы в 2014 году во время акустического исследования Марианской впадины. Используя ИИ, учёные проанализировали более 200 000 часов аудиозаписей, чтобы установить источник звуков. Сопоставив звуки китов с маршрутами их миграции, исследователи обнаружили, что характерный «биотванг» слышен только в северо-западной части Тихого океана и издаётся определённой популяцией китов.

Однако причина необычного характера звука пока неизвестна. Планируется провести дальнейшие исследования, чтобы получить больше информации об этом удивительном явлении.