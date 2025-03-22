Ученые наткнулись на жизнеспособную экосистему под айсбергом в Антарктиде

В январе 2025 года ученые, исследуя поверхность антарктических ледников, обнаружили жизнеспособную экосистему. Айсберг, размер которого сопоставим с Чикаго, оказался средой обитания множества морских организмов, среди которых могут быть неизвестные науке виды.

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По данным исследователей, айсберг откололся от шельфа и направился в сторону моря Беллинсгаузена, открыв морское дно. Участники экспедиции наблюдали этот процесс и сразу приступили к изучению подводных экосистем.

Дистанционные аппараты, опустившиеся на глубину, зафиксировали присутствие ледяных рыб, кораллов и губок. Ученые отметили, что не ожидали обнаружить там столь процветающую экосистему. По их мнению, судя по размерам организмов, эти сообщества существуют десятилетиями или даже сотни лет.

Специалисты намерены продолжить исследования, поскольку морские глубины и ледники остаются одними из самых малоизученных областей планеты, передает new-science.

В ходе экспедиции в Антарктиду исследователи из России, США, Китая и Индии обнаружили загадочные черные саркофаги. Внутри находился горячий металлический цилиндр с тонкими линиями на поверхности. Затем на мониторах лаборатории появилось сообщение: «Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен». На следующий день ученые решили спустить саркофаги обратно.