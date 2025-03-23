В YouTube появится возможность настраивать звук отдельно от видео

Портал Android Authority сообщил, что YouTube тестирует новую функцию, которая позволит выбирать качество звука отдельно от разрешения видео. В настоящее время качество звука на платформе одинаково, независимо от выбранного разрешения видео.

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Однако код, найденный в бета-версии приложения YouTube, указывает на то, что вскоре у пользователей появится возможность самостоятельно настраивать качество звука с различными уровнями битрейта — количества бит, которое используется для передачи или обработки данных в единицу времени. Согласно инсайдерам, функция будет предлагать три варианта: «Авто» для динамической настройки качества, «Среднее» для стандартного качества звука и «Высокое» для улучшенного качества с более высоким битрейтом.

Но эта опция, скорее всего, будет платной: доступ к новым настройкам качества звука может будет доступен только для подписчиков YouTube Premium. К тому же дата выхода этой функции не уточняется.