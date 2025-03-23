Samsung выпустила обновление, которое ломает колонки для телевизоров

Компания Samsung официально признала, что ошибка в последнем обновлении программного обеспечения (ПО) привела к поломке ряда моделей саундбаров 2024 года. Представители компании подтвердили изданию The Verge, что «ошибка обновления программного обеспечения» является причиной массового выхода из строя некоторых новых устройств. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Проблема затронула владельцев флагманских моделей акустических систем, таких как HW-Q990D, HW-Q800D и HW-S801D. Пользователи сообщают, что после установки обновления прошивки версии 1020 их саундбары перестали работать, зависая на сообщении «Hello» при включении. Устройства перестали реагировать на пульт дистанционного управления, кнопки управления на корпусе и даже на отключение от питания. Саундбары также потеряли связь с телевизорами, вынуждая пользователей полагаться на встроенные динамики ТВ. Попытки сброса настроек до заводских также оказались безуспешными – устройства фактически превратились в «кирпичи».

Обновление прошивки было выпущено без сопроводительного списка изменений, что вызвало недоумение и раздражение пользователей, не знавших, что именно они устанавливают. Недовольство быстро распространилось на официальных форумах Samsung и платформах, таких как Reddit, где владельцы сломавшихся устройств выражают свое возмущение. По их словам, служба поддержки Samsung подтвердила наличие проблемы, но на начальном этапе предлагала лишь эскалацию жалоб в гарантийный отдел, не предоставляя оперативного решения.

В Samsung признали, что проблема не может быть решена простым программным патчем и требует физического ремонта устройств. Джим Кичек, глава аудиоподразделения Samsung Electronics America, заявил, что компания предложит бесплатный ремонт для всех пострадавших саундбаров, вне зависимости от их гарантийного статуса.