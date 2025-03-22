Ростовские инженеры создали боевого жука-робота

Ростовские инженеры представили уникального механического робота «Жук», созданного для нового сезона международного чемпионата «Битва роботов». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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Напоминающий гигантскую божью коровку робот весит 110 кг, перемещается на шести лапах со скоростью 8 км/ч и оснащен вращающейся титановой балкой, развивающей 5000 оборотов в минуту. Округлый корпус и надежная защита внутренних компонентов обеспечивают высокую устойчивость к атакам соперников.

«Наш «Жук» со стороны выглядит милым, но в деле это быстрая и мощная машина. Ждем нового сезона «Битвы роботов». Уверены, что соперники будут сильными, но мы их одолеем», — заявил капитан команды Buggy Михаил Прокопов.

Финал второго сезона «Битвы роботов» прошел 23 ноября 2024 года в Мытищах. В турнире приняли участие 96 команд, включая 64 команды в категории тяжеловесов из семи стран и 32 мини-команды из 20 регионов России. Победителем среди тяжеловесов стала петербургская команда Daddy Bots, а в категории мини-роботов — московская «План Б».

Согласно распоряжению правительства, начиная с 2023 года чемпионат проходит ежегодно, а координацию подготовки и проведения чемпионата осуществляет Минцифры.