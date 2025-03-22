Экран Motorola Edge 60 Fusion обеспечит «настоящие цвета»

Motorola готовит к выпуску новый смартфон Edge 60 Fusion, и о нем появились свежие подробности. Судя по утечкам, этот телефон получит изогнутый по краям экран с «настоящими цветами», которые «бьют по глазам». Видимо, картинка будет яркой и сочной.

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Edge 60 Fusion — это продолжение линейки Edge, и он сохранит стиль Motorola с плавными изгибами по краям экрана. Рамки вокруг дисплея станут чуть тоньше, а камеры на задней панели теперь расположены в квадратном блоке с четырьмя кругами — один из них для вспышки. Говорят, что телефон выйдет в трех цветах: голубом, розовом и фиолетовом.

Пока точной даты выхода нет, но эксперты думают, что Motorola покажет новинку в начале апреля, сначала в Индии, а потом, возможно, и в других странах. Внутри будет работать искусственный интеллект Moto AI, который уже есть в других моделях компании — он помогает с фото и упрощает работу с телефоном. Подробностей пока мало.