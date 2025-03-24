Oppo готовит к выходу два новых смартфона — Find X8S и Find X8S+. Их представят в апреле вместе с моделью Find X8 Ultra, и уже сейчас в сеть просочились подробности.

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Find X8S+ — это улучшенная версия обычного Find X8, который вышел в октябре прошлого года. У него будет чуть мощнее процессор — MediaTek Dimensity 9400+, и батарея побольше. А вот Find X8S — это его младший брат с меньшим экраном, около 6,3 дюйма, и весом всего 179 граммов. Оба телефона получат тонкие корпуса — около 7,7 мм.

Ещё обещают камеры с телеобъективом-перископом, поддержку беспроводной зарядки и защиту от воды и пыли. Зарядка проводная — 80 Вт. Find X8S+ будет побольше, но точные размеры экрана пока неясны.