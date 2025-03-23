В МВД предупредили о приложениях-шпионах для смартфонов

В МВД предупредили граждан о приложениях-шпионах для смартфонов. Мошенники могут использовать их для несанкционированного доступа к персональным данным пользователей, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что приложения-шпионы маскируются под легальные или под программы с полезным функционалом. После того как жертва устанавливает такое ПО на смартфон, мошенники получают доступ к персональной информации пользователя из различных интернет-сервисов. Кроме того, некоторые виды шпионских приложений могут подменять веб-страницы, перенаправляя человека на мошеннические сайты, где невнимательный пользователь может раскрыть свои логин, пароль или платежные данные.