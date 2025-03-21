В КНДР набирают группу, которая будет специализироваться на ИИ для взлома и разведки

Власти КНДР начали формировать новое подразделение специалистов по киберборьбе. Оно будет специализироваться на взломе с использованием искусственного интеллекта.

Подразделение получило название «Научно-исследовательский центр 227», и входить оно будет в Разведывательное управление Генерального штаба Корейской народной армии.

«Научно-исследовательский центр 227» был создан для улучшения сбора разведывательной информации у иностранных источников, но его непосредственной задачей является не собственно сбор информации, а разработка технологий и программ наступательного назначения, то есть используемых при взломе систем. Специалистам подразделения будет поручено находить новые способы нейтрализации систем кибербезопасности других стран, и усиливать средства, направленные на кражу данных, активов и нарушение работы компьютерных сетей.

Основными задачами «Научно-исследовательского центра 227» значатся: изучение методов нейтрализации средств сетевой безопасности, разработка технологий для кражи данных на основе ИИ, взлом финансовых систем, а также создание программ для автоматизации сбора и анализа информации. Подразделение будет работать в круглосуточном режиме, благодаря чему сможет в реальном времени реагировать на информацию, которая поступает от других хакерских группировок КНДР, развёрнутых за рубежом. Его ресурсы будут сосредоточены на разработке сложных хакерских программ.

Сейчас Разведывательное управление отбирает специалистов для «Научно-исследовательского центра 227» — на начальном этапе это будут около 90 экспертов, сообщает 3dnews.ru.