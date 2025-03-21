Американцы готовят для полета на Марс «Ночного ястреба»

Второй марсианский вертолет, а точнее «мотоцикл», готовят к полету на Марс в в американском агентстве NASA. Уже и название ему придумали – Nighthawk – «Ночной ястреб». Чем он будет отличаться от первого коптера-вертолета Ingenuity, который прибыл на Красную планету в составе марсохода Perseverance в феврале 2021 года, рассказали на недавней конференции по лунной и планетарной науке в Вудлендсе (Техас) специалисты NASA, Института SETI и Университета Колорадо Меса.

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При выборе концепции для будущего коптера специалисты отталкиваются прежде всего от места его назначения на Красной планете. Одним из таких мест называется Noctis Labyrinthus — Лабиринт Ночи, который интересен своим географическим положением: он зажат между Долинами Маринера на востоке и Тарсисом, гигантским щитовым вулканом на западе.

По всей вероятности, этот Лабиринт скрывает множество полезных научных объектов, в частности, залежей льда, для исследования. Отправка туда тяжелых марсоходов невозможна из-за сильно пересеченной местности, содержащей дюнные поля, древние потоки лавы, гигантские валуны и даже более глубокие каньоны. Но что касается легкого беспилотника, он смог бы добраться туда без труда.

Теоретически ученым мог бы подойти тот же класс вертолетов, к которому относился Ingenuity (этот первый в истории космонавтики марсианский вертолет уже завершил свою активную часть работы и используется сейчас в качестве статичной метеостанции). Однако они выделили три причины, по которым прежняя разработка уже не годится.

Во-первых, для Ingenuity нужен марсоход – через него передается информация на Землю, а марсоходы, как мы уже поняли, скорей всего, не смогут успешно работать в Noctis Labyrinthus.

Во-вторых, Ingenuity смог достичь высоты всего около 25 метров от поверхности, что слишком мало для преодоления препятствий в Ночном Лабиринте. Авторы научной статьи оценили необходимую высоту полета в этом районе Марса в 100 метров.

В-третьих, у Ingenuity не хватило бы тяги, чтобы летать в менее плотной марсианской атмосфере в этом регионе. К тому же у него не хватило бы мощности, чтобы нести полезную нагрузку в 3 килограмма, как того хотели бы разработчики научной миссии.

Для нового проекта ученые предлагают использовать концепцию марсианского коптера-«мотоцикла», разработанную в NASA – NASA Mars Chopper. Он создается как автономный дрон размером с внедорожник, способный перевозить научную полезную нагрузку весом до 5 килограмм на расстояние до 3 километров в день.

Чем же хотят нагрузить этот «летающий мотоцикл» идеологи программы? Это цветная камера ближнего инфракрасного диапазона и нейтронный счетчик, который также служит инструментом для обнаружения воды.

Предполагается, что в ходе своей основной научной миссии Nighthawk совершит путешествие протяженностью около 300 километров. В его задачу будет входить поиск доказательства потенциальных залежей воды и изучение эволюции этой части Красной планеты.