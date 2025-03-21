В Google Chrome появится полноценная версия ИИ Gemini

Портал Windows Latest рассказал, что Google планирует добавить нейросеть Gemini в браузер Chrome. Полноценная ИИ-модель должна стать частью браузера.

© Ferra.ru

Функция называется Gemini Live in Chrome (Glic). Это будет интерактивный ИИ-помощник. Известно, что виджет Gemini будет внедрён в основное окно браузера.

По словам инсайдера Leopeva64, изучившего новую функцию, ИИ будет доступен через пункт Glic или настройки Gemini в Chrome, позволяя пользователю настроить открытие Gemini в Windows, как Copilot от Microsoft. При включении этой функции рядом со значками управления окнами будет появляться значок Gemini, и его нажатие будет запускать ИИ-ассистента в плавающем окне.

Также источник отмечает, что окно Gemini может иметь фиксированное или плавающее состояние.