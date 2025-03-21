Геологи столкнулись с неизвестной формой жизни

Группа геологов под руководством профессора Сиса Пашье из Университета имени Иоганна Гутенберга в Майнце во время полевых работ в Намибии обнаружила необычные структуры, которые оказались следами неизвестной формы жизни.

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Исследование опубликовано в журнале Geomicrobiology Journal, а коротко о нем рассказывает La Brujula Verde. Авторы научной работы считают, что им довелось столкнуться со следами древней биологической активности, а именно ранее не документированной формой жизни.

Следы такой формы жизни геологи обнаружили не только в Намибии, но и на территории Омана и Саудовской Аравии. Речь идет о своеобразных структурах в мраморных и известняковых образованиях, "происхождение которых не соответствует известным геологическим процессам".

Они представляют собой крошечные трубки шириной примерно полмиллиметра и длиной до трех сантиметров, расположенные параллельно и простирающиеся вдоль скал полосами до десяти метров, объясняют исследователи. Их упорядоченное расположение и наличие биологического материала внутри позволяют предположить, что они не являются естественными трещинами или результатом эрозии, а скорее имеют органическое происхождение.

"Мы были очень удивлены, поскольку эти микротоннели невозможно объяснить обычными геологическими процессами, - говорит профессор Пашье. - При анализе образцов пород мы обнаружили остатки биологического материала. Однако до сих пор не можем определить, существует ли этот организм до сих пор или он принадлежит к вымершему виду".

Первые образцы загадочных структур были обнаружены на территории Намибии. Позднее та же исследовательская группа работала в Омане и Саудовской Аравии, особое внимание уделяя поиску намибийских аналогов. Оказалось, что неизвестные формы жизни в Намибии не являются изолированным островком.

Они широко представлены и в других странах. Ученые предполагают, что формирование загадочных трубок в древности было не локализованным событием, а широким явлением, и происходило в тот период времени, когда климат в перечисленных странах был гораздо более влажным, чем сегодня.

По одной из версий, таинственные микротоннели могли пробурить неизвестные науке микроорганизмы. А карбонат кальция, присутствующий в мраморе и известняке, мог служить им в качестве пищи. В частности, ученые говорят, что им удалось найти тонкий пылевой остаток, состоящий из карбоната кальция. И эта находка говорит в пользу гипотезы о том, что микроорганизмы извлекали из пород необходимые питательные вещества для своего метаболизма.