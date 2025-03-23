Названа дата первого «исчезновения» колец Сатурна в 2025 году

Кольца Сатурна полностью «исчезли» 23 марта. Об этом рассказал научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий в беседе с РИА Новости.

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По словам специалиста, это первое из двух «исчезновений», обусловленное взаимным расположением Сатурна и Земли.

Отмечается, что кольца планеты всего около 30 метров толщиной при диаметре 300 тысяч километров. Между тем, расстояние от Земли до Сатурна порядка 1,3 миллиарда километров. Поэтому для жителей земли они исчезли, даже если наблюдать планету в крупный телескоп. Событие происходит не часто – один раз в 15 лет, подчеркнул Короткий.

Астроном уточнил, что во второй раз кольца «исчезнут» 26 ноября.

Ранее астрономы обнаружили 128 новых спутников Сатурна, увеличив их общее количество до 274.