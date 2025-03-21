В Новосибирске создали малые космические аппараты для Роскосмоса

Проректор по научно-исследовательской деятельности Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Чуркин сообщил, что специалисты вуза завершили создание опытных образцов малых космических аппаратов для Роскосмоса. Сейчас спутники проходят тестирование, после чего их производство будет налажено на профильных предприятиях.

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Аппараты разрабатываются в рамках проекта «Грифон», который предполагает создание спутниковой группировки из 136 малых космических аппаратов формата CubeSat. Система позволит получать данные о территории России каждые 30 часов, а по всему миру — не реже чем раз в 38 часов.

Ожидается, что спутники будут выполнять широкий спектр задач: мониторинг природных явлений и техногенных процессов, регулирование транспортных потоков, а также контроль добычи полезных ископаемых.

Развертывание группировки запланировано на 2024−2026 годы. Это станет важным шагом в развитии российских космических технологий и позволит оперативно получать информацию для анализа различных процессов на Земле.