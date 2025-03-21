В cообщениях Google появится функция удаления чата с задержкой по времени

Согласно инсайдеру, исследователю приложений AssembleDebug, в бета-версии штатного приложения Google Messages (Сообщения) будет добавлена функция «удалённого удаления сообщений» — с небольшим временным интервалом для принятия решения об удалении.

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Функция отложенного удаления сообщений будет иметь ограничение по времени в 15 минут, позволяя пользователям удалить сообщения для себя и для получателя. Учитывая, что речь идёт о стандартных SMS, новая возможность приближает переписку в обычных смсках к привычным уже современным мессенджерам.

Интерфейс функции будет похож на другие чат-приложения и будет совместим с новыми версиями Сообщений, использующими протокол RCS. Этот протокол, не предоставляет возможности удаления сообщений, но новое обновление позволит это делать.

Как отмечает портал Android Police, Google Messages стал первой платформой компании, поддерживающей протокол RCS, также приложение дополнило SMS новыми функциями, такими как квитанции о прочтении, индикаторы набора текста и возможность обмена медиафайлами. Однако удаление сообщений в прошлом приводило только к удалению содержимого, оригинальный отправитель и получатели оставались с копией удалённых сообщений.