OpenAI запустила свою новую разработку — модель искусственного интеллекта o1-pro, и она стала самой дорогой в истории фирмы. Модель доступна через API для разработчиков, но только для тех, кто уже потратил минимум 5 долларов на сервисы OpenAI. Цена: 150 долларов за миллион токенов на входе (это примерно 750 тысяч слов) и 600 долларов за миллион токенов на выходе. Для сравнения, это в два раза дороже, чем GPT-4.5, и в 10 раз дороже обычной o1.

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OpenAI говорит, что o1-pro мощнее своей предшественницы o1, потому что использует больше вычислений, чтобы «думать» дольше и давать точные ответы на сложные вопросы.

Представители компании уверяют, что разработчики давно просили что-то подобное для трудных задач. Но первые отзывы не такие уж радужные: модель плохо справилась с судоку и простыми шутками про оптические иллюзии. Даже тесты OpenAI показали, что o1-pro лишь немного лучше o1 в программировании и математике, хотя ответы и правда надежнее.

Эта модель уже появилась в ChatGPT для подписчиков Pro с декабря, но пока мнения смешанные.