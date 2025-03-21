Названы модели iPhone, которые получат обновление до iOS 19

Портал MacRumors опубликовал предварительный список моделей iPhone, которые получат поддержку новой операционной системы iOS 19, а также раскрыл нововведения, которые ожидаются в обновлении.

Судя по всему, обновление будет доступно для всех устройств, совместимых с iOS 18. Таким образом, на поддержку могут рассчитывать владельцы iPhone SE (2020 и 2022), Xr, Xs, iPhone 11 и новее.

Отмечается, что модели iPhone Xs и Xr получат обновление уже в седьмой раз — это рекордный срок поддержки в истории Apple. Обновление обещает радикальные изменения, включая новый дизайн в стиле visionOS с использованием круглых иконок и полупрозрачных элементов, что создаст уникальный пользовательский опыт.

Среди других нововведений — обновленный голосовой помощник Siri со встроенным ИИ, а также функция синхронного перевода в AirPods, поддержка RCS для Android и расширенные возможности работы с устройствами в ЕС.

Список совместимых устройств и грядущих нововведений не является официальным, поэтому информация может не подтвердиться.