Под отколовшимся айсбергом в Антарктиде найдена процветающая экосистема

Международная группа ученых под руководством специалистов Института океана имени Шмидта первой изучила морское дно, обнажившееся после откола гигантского айсберга A-84 от шельфового ледника Георга VI в Антарктиде. Команда нашла богатую и разнообразную экосистему, которая существовала подо льдом на протяжении десятков или сотен лет. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

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Айсберг площадью 510 квадратных километров (это сравнимо с размерами Чикаго или половины Москвы в пределах МКАД) отделился от шельфа 13 января 2025 года. Экспедиция прибыла на место события 25 января, заглянув в ранее доступную область.

С помощью дистанционно управляемого аппарата ROV SuBastian команда изучила морское дно на глубине до 1300 метров. Они обнаружили процветающую экосистему, включающую крупные кораллы, губки, ледяную рыбу, гигантских морских пауков и осьминогов. Ученые предполагают, что эти сообщества существовали подо льдом на протяжении десятилетий или даже столетий.

Таяние ледников представляет угрозу для жизней миллионов людей

Глубоководные экосистемы обычно зависят от питательных веществ, поступающих с поверхности. Однако эта область была покрыта льдом толщиной 150 метров, что полностью отрезало ее от солнечного света и поверхностных ресурсов. Ученые предполагают, что жизнь поддерживалась за счет океанических течений, которые приносили питательные вещества.

Помимо биологических исследований, специалисты собрали данные о геологии и физической океанографии региона. Они использовали автономные подводные аппараты для изучения влияния талой ледниковой воды на химические и физические свойства океана. Эти данные помогут лучше понять, как изменение климата влияет на Антарктический ледяной щит и уровень моря.

Экспедиция позволила впервые подробно изучить экосистемы под таким крупным участком шельфового ледника. Открытие предоставило крайне ценные данные о том, как жизнь может существовать в экстремальных условиях, а также о влиянии изменения климата на Антарктиду.

Ранее крупнейший айсберг в мире сел на мель и создал угрозу крупной колонии пингвинов.