Таяние ледников представляет угрозу для жизней миллионов людей

В 2024 году мировые ледники вновь потеряли в массе — уже третий год подряд. Это свидетельствует о рекордных темпах таяния ледников за последние шесть лет, что создает серьезную угрозу не только для окружающей среды, но и для жизни миллионов людей. Об этом сообщает Всемирная Метеорологическая организация (WMO).

Ледники вместе с ледяными щитами хранят около 70% пресной воды на Земле, а горные регионы выполняют роль «водных башен» планеты. Их исчезновение поставит под угрозу водоснабжение миллионов людей.

С 1975 года мир потерял более девяти тысяч миллиардов тонн ледникового льда – эквивалент ледяного блока размером с Германию и толщиной 25 метров. При нынешних темпах таяния большинство ледников в Западной Канаде, США, Скандинавии, Центральной Европе, на Кавказе и в Новой Зеландии могут исчезнуть уже к концу XXI века.

Согласно данным Швейцарской службы мониторинга ледников, совокупные потери массы ледников составили 450 миллиардов тонн, что делает 2024 год четвертым по масштабам потерь с момента начала наблюдений. Наихудший результат был зафиксирован в 2023 году.

«С 2022 по 2024 год мы наблюдали самую большую потерю массы ледников за всю историю», — заявила глава WMO Селесте Сауло.

Особенно пострадали ледники Скандинавии, архипелага Шпицберген и Северной Азии, где потери стали рекордными.

«Мы можем вести переговоры по многим вопросам, но физические законы, такие как точка таяния льда, изменить нельзя», — подчеркнул директор отдела водных ресурсов и криосферы WMO Стефан Уленбрук.

Единственный путь сохранить ледники – срочное сокращение выбросов парниковых газов, предупреждают эксперты. Иначе человечество может столкнуться с катастрофическими последствиями.