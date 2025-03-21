Складной Huawei Pura X получил встроенный ИИ DeepSeek

Huawei представила свой новый складной смартфон Pura X. Этот гаджет сочетает своё оборудование с умной системой DeepSeek. Pura X при этом работает на операционной системе HarmonyOS, разработанной самой Huawei.

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Главной особенностью Pura X стал широкий экран, который делает его похожим на маленький планшет. Он удобен для чтения, просмотра видео и игр. А еще в смартфоне появилась обновленная версия помощника Celia, который теперь использует ИИ DeepSeek. Этот искусственный интеллект помогает телефону лучше понимать пользователя и выполнять разные задачи — от ответов на вопросы до управления устройством. Руководитель Huawei Ричард Ю назвал помощника «умнее, чем когда-либо».

Пока Pura X продается только в Китае, но в будущем он может появиться и в других странах.