Древнее Венеции: кадры из города Чжуцзяцзяо

Венеция считается одним из самых красивых городов мира. Величественная архитектура, многочисленные каналы, бегущие по ним гондолы, а также непередаваемая атмосфера жемчужины Италии привлекают путешественников уже несколько столетий.

Но Венеция — не единственный город на воде, существующий на планете. В Китае, в 50 километрах от Шанхая, находится древний город Чжуцзяцзяо, который на несколько столетий древнее столицы знаменитой торговой республики.

Первые упоминания о Чжуцзяцзяо появились более 1700 лет назад, во времена династии Цзинь (III век н.э.). Несмотря на войны, политические потрясения и природные катастрофы, местным жителям удалось сохранить атмосферу древнего Китая во всем ее великолепии. Здесь, как и в Венеции, можно прокатиться на лодках по речным каналам и сделать живописные фотографии на фоне многочисленных мостов. Также Чжуцзяцзяо славится старинными садами, в которых некогда отдыхали китайские вельможи.

Как выглядит азиатская Венеция — в галерее "Рамблера".