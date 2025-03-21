В «Google Картах» выявили мошенническую сеть фейковых компаний

Google инициировала судебное разбирательство в отношении группы мошенников, причастных к созданию и размещению свыше 10 тыс. фейковых объявлений в сервисе «Google Карты». Злоумышленники создали фиктивные бизнес-профили, многие из которых связаны с глобальной мошеннической сетью, и продавали их для извлечения прибыли, сообщает CBS News.

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Расследование началось с жалобы техасского слесаря, заметившего, что его личность была незаконно использована. В ходе проверки Google выявила и удалила тысячи поддельных профилей, среди которых были как фейковые компании, так и захваченные легитимные аккаунты.

Злоумышленники нацеливались на пользователей, нуждающихся в экстренных услугах, таких как вызов слесарей или эвакуаторов. В схеме также использовались поддельные отзывы и другие манипулятивные инструменты для создания иллюзии доверия.

Главный юрисконсульт Google Халима ДеЛейн Прадо подчеркнула, что мошенники активно использовали соцсети, в том числе Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), для распространения рекламы и продаж «пятизвездочных» отзывов, способных обойти систему проверки Google. В результате незаконных действий пострадавшие зачастую подвергались лишались денег, оплачивая услуги заранее.