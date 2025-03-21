Российские ученые победили на мировом конкурсе League of Robot Runners

Исследователи из России заняли первое место во всех номинациях международного соревнования League of Robot Runners, посвященного развитию исследований в области многоагентного поиска пути и ИИ-систем распределения задач между роботами на крупных складах.

© Unsplash

Об этом сообщила пресс-служба Института искусственного интеллекта AIRI.

"Команда заняла первое место во всех номинациях соревнования, включая эффективность алгоритмов оптимизации движения робота с учетом заданного набора целей и оптимизацию назначения задач роботам при стандартной стратегии планирования движений, а также основную номинацию, в которой одновременно решались обе задачи - планирование действий роботов и распределение задач между роботами", - говорится в сообщении.

Соревнование League of Robot Runners проводится с 2024 года для ускорения разработки алгоритмов, управляющих и планирующих движение складских роботов. Особенность этого конкурса заключается в том, что в его рамках решение о том, какие действия следует совершить роботам на текущем шаге, должно быть принято в автоматическом режиме за секунду, и при этом количество роботов может достигать десяти тысяч.

В этом году данное соревнование было организовано коллективом ученых из австралийского Университета Монаша, а также американских Ратгерского университета и Университета Южной Калифорнии при поддержке Amazon Robotics. Согласно предоставленной организаторами статистике, в тестирующую систему было отправлено 1 513 попыток решить поставленные перед участниками задачи от 50 команд из разных стран.

Российская команда в составе студентов факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Егора Юхневича и Артема Брежнева под руководством кандидата физико-математических наук, научного сотрудника лаборатории "Когнитивные системы ИИ" Института AIRI Антона Андрейчука смогла победить во всех номинациях. Как отметил Андрейчук, участники команды надеются, что разработанные ими решения внесут значимый вклад в совершенствование процессов организации складского пространства и оптимизации систем сортировки.