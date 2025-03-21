Названа причина возникновения красной молнии над Тибетским нагорьем

Ученые раскрыли природу необычной красной молнии, замеченной у озера на юге Тибетского нагорья в 2022 году. Исследование показало, что это явление связано с грозами над Гималайским регионом. Грозы могут вызывать различные световые феномены благодаря переносу зарядов, участвующих в образовании молний, из облаков на землю.

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В ночь на 19 мая 2022 года два астрофотографа, работавшие у озера Пумойонгкуо в Тибете, запечатлела красные спрайты. Электрические разряды вызвали яркие красные вспышки высоко над грозовыми тучами. Также они заметили первый в Азии случай «призраков» – зеленого свечения воздуха в нижней части ионосферы.

Ученые из Китайской академии наук установили, какая сила стояла за появлением красных спрайтов. Они применили инновационный метод синхронизации времени видеосъемки с использованием спутниковых траекторий и анализа звездного поля. Так они определили точное время появления спрайтов и смогли связать их с грозовыми разрядами.

Исследование показало, что спрайты были вызваны сильным разрядом тока. Он возник при ударе молнии от облака к земле в массивной конвективной системе, охватившей область облаков площадью более 200 тысяч квадратных метров. Система простиралась от равнины Ганг до южных предгорий Тибетского нагорья. Ученые заключили, что грозы в Гималайском регионе могут вызывать «одни из самых сложных и интенсивных электрических разрядов в верхних слоях атмосферы на Земле», сообщает Advances in Atmospheric Sciences.

Ранее ученые раскрыли механизм формирования смерча. Эти явления возникают при сильной атмосферной нестабильности. Теплый и влажный воздух у земли стремительно поднимается и создает область пониженного давления. Встречаясь с холодными сухими воздушными массами на высоте, он вызывает резкий перепад температур. При этом усиливаются вертикальные потоки.