Жители Москвы смогут наблюдать пик звездопада Лириды

Москвичи и гости российской столицы смогут наблюдать пик звездопада Лириды в ночь с 22 на 23 апреля. Об этом сообщает «Москве 24» со ссылкой на научного директора Московского планетария Фаину Рублеву.

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По ее словам, в 2025 году метеорный поток Лириды будет активен с 16 по 25 апреля. В период пика можно будет увидеть до 18 метеоров в час.

Условия для наблюдений будут достаточно благоприятны, так как Луна будет находиться в фазе последней четверти. Созвездие Лиры поднимется над горизонтом примерно в 05:00, поэтому лучше всего звездопад будет видно во второй половине ночи, отметила эксперт.

В январе жители России смогли увидеть необычное оптическое явление, известное как лунное гало. В это время диск Луны кажется обрамленным в кольцо. Явление возникает при попадании света на кристаллы льда в верхних слоях атмосферы. Чаще всего его можно наблюдать в морозную погоду, в условиях повышенной влажности и завесе из перистых облаков.

Ранее в европейской части России и других регионахможно было увидеть сближение Луны и Венеры. Это явление длилось несколько часов подряд. Астрономы называют такое сближение «сочетанием» или «конъюнкцией». Если оно особенно заметно, его называют «поцелуем» Венеры и Луны из-за романтической ассоциации их близости.