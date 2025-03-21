Гаджеты Apple сравнили с самой провальной версией Windows

Известный IT-аналитик Бенедикт Эванс сравнил новые продукты Apple с операционной системой (ОС) Windows. На это обратило внимание издание MacRumors.

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В своем блоге Эванс заметил, что американская корпорация переживает плохие времени. Он напомнил, что Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro, которая провалилась на рынке, потерпела неудачу с сервисами искусственного интеллекта (ИИ) и отложила разработку инновационной Siri 2. Продукты компании специалист сравнил с Windows Vista.

Windows Vista — версия ОС от Microsoft, вышедшая в 2007 году. Корпорация подверглась жесткой критике пользователей, так как система имела множество ошибок программного обеспечения (ПО) и проблемы с производительностью.

«Зачем они поставляли Vision Pro? Чего они добились?» — задался вопросом автор.

Эванс заявил, что гарнитура Apple и ИИ-сервисы — такие же не готовые к выпуску продукты, каким в свое время оказалась Vista.

Аналитик отметил, что раньше цикл выпуск ОС от Apple можно было сравнить с метрономом — анонс в июне, релиз в сентября, и так каждый год. Сейчас компания перестала выполнять публичные обещания — по мнению Бенедикта Эванса, это страшнее всего.

Ранее обозреватели издания Pocket-lint заметили, что Apple будет крайне сложно конкурировать с другими производителями смартфонов в сфере ИИ. Представленные в гаджетах функции ИИ они назвали бесполезными.