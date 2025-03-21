Инсайдер: Apple выиграет в случае выхода iPhone без проводной зарядки

Обозреватель портала PhoneArena Виктор Христов в своей статье поделился мыслями, что Apple может получить значительный доход от продажи аксессуаров, если выпустит iPhone без проводной зарядки.

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Автор предполагает, что в будущем Apple может выпустить смартфон, который будет оснащён только модулем для беспроводной зарядки, без зарядных портов. И будет также поддерживать только беспроводную передачу данных.

Поскольку большинство последних смартфонов Apple уже поддерживают технологию беспроводной зарядки MagSafe, потребителям придётся использовать исключительно этот способ зарядки, если будет представлен iPhone без проводов. Автор упоминает, что Apple уже поддерживает 25-ваттную беспроводную зарядку в iPhone 16e, которую могут обеспечить только аксессуары Apple MagSafe.

По мнению Христова, несмотря на то, что создание таких высокоскоростных зарядных устройств может оказаться непростой задачей, Apple может обладать патентом на эту технологию и потенциально её реализовать, что даст вендору эксклюзивный контроль и возможность получать значительную прибыль от продажи аксессуаров для iPhone без портов.