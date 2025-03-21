Названы три самые выгодные для покупки модели iPhone

Названы три самые выгодные модели iPhone для покупки весной 2025 года
Редакция портала «Палач» составила подборку из трех самых выгодных моделей iPhone, которые стоит рассматривать для покупки весной 2025 года.
Открывает список новый iPhone 16e, который успел подешеветь в России до 54 тыс. руб., а в ближайшее время эксперты ожидают, что смартфон будет предлагаться в пределах 48–50 тыс. руб. Устройство предлагает мощный чип Apple A18, фирменный модем Apple C1 и качественную камеру на 48 Мп. К недостаткам относят устаревший вырез-«челку», отсутствие дополнительных камер и поддержки MagSafe.
Следом идет базовый iPhone 16, доступный по цене от 65 тыс. руб. За эти деньги он предлагает OLED-дисплей с функциональным вырезом Dynamic Island, двойную камеру на 48 и 12 Мп, новую кнопку Camera Control для управления камерой. Из недостатков этой модели отмечают ограниченный объем памяти в базовой версии (128 ГБ) и экран с частотой обновления всего 60 Гц.
Замыкает подборку главный флагман компании — iPhone 16 Pro Max. Гаджет оснащается большим 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с адаптивной частотой до 120 Гц, титановым корпусом, высокопроизводительным чипом Apple A18 Pro, тройной камерой и большим аккумулятором. В России его можно купить в среднем от 114 тыс. руб., однако также встречаются предложения и от 105 тыс. руб.