Samsung выиграл патентный спор с BOE по OLED-технологиям

Samsung Display одержала победу в патентном споре с китайским производителем дисплеев BOE. Комиссия США по международной торговле (USITC) подтвердила, что BOE нарушила патенты Samsung Display, связанные с OLED-технологиями.

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Разбирательство началось еще в декабре 2022 года, когда Samsung Display подала жалобы на 17 американских поставщиков, утверждая, что импортируемые OLED-панели нарушают пять ее патентов, включая технологию Diamond Pixel. Позже выяснилось, что спорные панели производились BOE, и китайская компания добровольно согласилась на расследование.

В ходе процесса BOE также подала встречные иски в Китае, обвиняя Samsung Display и Samsung Electronics в нарушении патентов. Кроме того, китайские производители CSOT, Tianma и Visionox присоединились к BOE в попытке оспорить патенты Samsung Display в США.

Однако USITC в ноябре прошлого года признала патенты Samsung действительными, а в декабре и январе Американский совет по патентным спорам поддержал это решение по четырем из пяти оспариваемых патентов.