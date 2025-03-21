Российский ИИ научился читать сложные рукописные слова без ошибок

Российские ученые из компании Smart Engines создали искусственный интеллект (ИИ), который может распознавать рукописные слова без опоры на языковой контекст. Это значительно снижает вероятность ошибок при обработке редких слов и улучшает работу систем распознавания документов.

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Одним из главных испытаний для новой нейросети стало слово «шиншилла». В рукописном тексте буквы «ш», «и» и «л» могут сливаться, создавая сложности для машинного анализа. Однако нейросеть Smart Engines справилась с задачей, анализируя только форму и взаимное расположение букв, а не угадывая слово по смыслу.

В отличие от традиционных систем, новый алгоритм не использует словарный запас русского языка. Это особенно важно при обработке паспортов, регистрационных штампов и других официальных документов, где ошибки недопустимы.

Для обучения ИИ разработчики использовали 1,2 миллиона строк рукописного текста, сгенерированного с равномерным распределением буквосочетаний. Такой метод минимизирует так называемые «галлюцинации» ИИ — ситуации, когда нейросеть ошибочно «додумывает» слова, которых нет в тексте.