Эксперт объяснил, какие сообщения опасно открывать в WhatsApp

Пользователи электронных устройств, которые не проявляют осторожности при чтении сообщений в WhatsApp*, могут столкнуться с серьезными последствиями.

Об этом предупредил эксперт в области безопасности Шамиль Магомедов, как сообщает ИА DEITA.RU.

Специалист объяснил, что все сообщения от незнакомых отправителей в популярном среди россиян приложении могут представлять опасность. Наибольшие риски связаны с сообщениями, содержащими «гифки» — зацикленные видеоролики, а также текстовые файлы и ссылки.

Если пользователь откроет такие сообщения с вредоносным содержимым, он может незаметно для себя установить на свой смартфон или другое устройство шпионское ПО, которое получит доступ к установленным приложениям. Эксперт отметил, что существует единственный способ защититься от таких угроз, пишет портал «Финансы Mail».

По его словам, если по предварительному просмотру сообщения видно, что оно содержит подозрительные файлы или ссылки, лучше его не открывать. Такие сообщения в WhatsApp следует просто удалять и помечать как спам. Только такой радикальный подход, по словам специалиста, может обеспечить надежную защиту от взлома.

*WhatsApp принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской