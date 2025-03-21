Названа дата выхода крупного обновления смартфонов Samsung

Корпорация Samsung определилась с датой выпуска крупного обновления Android для своих смартфонов. На это обратил внимание таблоид Daily Express.

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Журналисты издания выяснили, что Android 15 с One UI 7 появится на смартфонах южнокорейского бренда 7 апреля. Стало известно, что в первую очередь масштабное обновление появится на устройствах серии Galaxy S24, складных девайсах Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6.

В компании уточнили, что затем в ближайшие недели апдейт получат пользователи смартфонов Galaxy S24 FE, серии Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5, планшетов серии Galaxy Tab S10 и серии Galaxy Tab S9.

Авторы напомнили, что в 2024-м Samsung сорвала выпуск Android 15 для своих смартфонов, задержав выход операционной системы (ОС) до января 2025-го. Первыми новую ОС получили флагманы Galaxy S25. При этом уже в середине 2025-го Google запланировали выпустить финальную версию Android 16.

В заключение журналисты таблоида отметили, что, несмотря на задержку, Samsung обещает очень длительное время поддержки для своих флагманов. Так, смартфоны серии Galaxy S25 имеют 7 лет поддержки, то есть последнее обновление Android для них выйдет в 2032 году.

В конце января Samsung анонсировала флагманские смартфоны Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Аппараты получили AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 8 Elite, от 12 гигабайт оперативной памяти, функции искусственного интеллекта.