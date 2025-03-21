Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play 47 VPN

За последнюю неделю Роскомнадзор направил в Google 47 запросов на удаление приложений из российского Google Play. Все указанные приложения предоставляют доступ к VPN, а часть из них использует инфраструктуру Cloudflare.

О существенной активизации российского регулятора сообщило издание «Русбейс» со ссылкой на базу Lumen Database, которая аккумулирует информацию о запросах на удаление контента из онлайн-сервисов.

Роскомнадзор требует удалить из Google Play 47 VPN-приложений, среди которых официальный клиент 1.1.1.1 + WARP от Cloudflare, а также ряд других сервисов, использующих его инфраструктуру. По данным «Русбейс», это крупнейшая волна подобных запросов за последние полгода.

Причиной подачи запросов стало то, что указанные приложения «содержат запрещенную информацию о способах и методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

Еще осенью 2024 года Роскомнадзор настоятельно рекомендовал отказаться от использования Cloudflare из-за внедрения функции TLS ECH, позволяющей обходить блокировки.

С 2022 года Россия вышла на второе место в мире по объёму трафика, проходящего через VPN-сервисы. При этом сервисы, попавшие в первую пятерку по количеству загрузок, оказались среди тех, удаление которых сейчас требует Роскомнадзор.