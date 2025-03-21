Новый тренд для соцсетей ломает iPhone россиян

Российские пользователи iPhone 14 Pro Max жалуются на непредвиденную поломку смартфонов после взаимодействия со снегом и водой, несмотря на заявленную производителем влагозащиту. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Так, одна из владелиц, записывая трендовое видео на горнолыжном склоне, столкнулась с поломкой гаджета после контакта со снегом. Ремонт обошелся ей в 32 тыс. руб. Другая пострадавшая сообщила, что ее iPhone 14 Pro Max вышел из строя при съемке под водой на Байкале, тогда как предыдущие модели iPhone X и 11 не имели подобных проблем.

По словам специалистов сервисных центров, у iPhone 14 Pro Max имеется конструктивный недостаток — возможность отхода дисплея от корпуса, что увеличивает риск проникновения влаги внутрь устройства. При этом, несмотря на влагозащиту, Apple не распространяет гарантию на случаи повреждений, вызванных воздействием воды.

Дебют iPhone 14 Pro Max состоялся в сентябре 2022 года. Смартфон получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68, что позволяет погружать его на глубину до 6 метров на срок до 30 минут.