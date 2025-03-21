В смартфонах Google Pixel на чипах Tensor ускорилась графика

Google заметно ускорила графику в своих смартфонах Pixel с процессорами Tensor благодаря свежим обновлениям Android.

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Пользователи Reddit сообщили о резком росте производительности в бенчмарке Geekbench 6 GPU — прирост по API Vulkan достигает 62% у Pixel 7a, 31% у Pixel 8 и 32% у Pixel 9. Даже Pixel 6a на Android 15 прибавил почти 23%.

Речь не о магии Android 16 — дело в новых драйверах для GPU Mali, которые Google начала включать в ежеквартальные Pixel Drop обновления. Например, на Android 15 QPR2 устройства с Tensor G1, G2 и G3 получили драйвер версии r51p0, тогда как в Android 16 (бета) — уже r52p0. Это значительно свежее драйверов, с которыми телефоны продавались на старте.

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Хотя синтетические тесты не всегда отражают повседневную работу, Geekbench GPU оценивает задачи вроде компьютерного зрения и машинного обучения, так что реальный прирост вполне вероятен — особенно в приложениях, использующих Vulkan.